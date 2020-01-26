قالت نعمة يساكر، الإسرائيلية المدانة بتهريب المخدرات في روسيا، إنها قدَّمت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلبًا للعفو عنها. وذكرت أنها قدَّمت عريضة بذلك من خلال إدارة مركز الاعتقال، وفقًا لروسيا اليوم.
من جانبه قال مكتب محاماة Pen & Paper، الذي يدافع عن الفتاة الإسرائيلية:"ناقشنا اليوم مع نعمة تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية
في نوفمبر 2019، قام بطريرك القدس وسائر فلسطين ثيوفيلوس الثالث، بتسليم الرئيس بوتين رسالة من يافا يساكر والدة نعمة يساكر المحكومة في روسيا، وطلبت فيها العفو عن ابنتها.
كذلك تلقى الرئيس بوتين، في وقت سابق رسائل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي روفلين ريفلين، تناشد روسيا العفو عن نعمة يساكر.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيلية مدانة بتهريب المخدرات في روسيا تطلب العفو من بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.