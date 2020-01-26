ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر للجيش في مالي إلى 24 قتيلًا ومصابًا

أعلنت القوات المسلحة في مالي، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على معسكر للجيش قرب الحدود مع مورتانيا إلى 19 قتيلًا و5 مصابين من أفراد الأمن وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط . أفراد الأمن وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأوضحت القوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن المعسكر الواقع بمدينة سوكولو لازال تحت سيطرة القوات.. فيما أفاد سكان محليون بأن المهاجمين سيطروا على المعسكر لفترة وجيزة. (إيه بي سي) الأمريكية أن المعسكر الواقع بمدينة سوكولو لازال تحت سيطرة القوات.. فيما أفاد سكان محليون بأن المهاجمين سيطروا على المعسكر لفترة وجيزة.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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