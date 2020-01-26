أعلنت القوات المسلحة في مالي، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على معسكر للجيش قرب الحدود مع مورتانيا إلى 19 قتيلًا و5 مصابين منأفراد الأمن وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
(إيه بي سي) الأمريكية أن المعسكر الواقع بمدينة سوكولو لازال تحت سيطرة القوات.. فيما أفاد سكان محليون بأن المهاجمين سيطروا على المعسكر لفترة وجيزة.
وأوضحت القوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت شبكة
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر للجيش في مالي إلى 24 قتيلًا ومصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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