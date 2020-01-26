العراق.. إصابة متظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن

اشتبكت قوات الأمن العراقية مع مئات المحتجين في وسط بغداد، اليوم الأحد،وأطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية. بحسب ما قال شاهد من رويترز ومصادر أمنية.

يأتي ذلك بعد مساع لفض اعتصام في قلب العاصمة العراقية. وقالت مصادر أمنية وطبية إن 14 محتجاً على الأقل أصيبوا.

وأصيب 18متظاهراً عراقياً بحالات اختناق اليوم الأحد، جراء استخدام قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في ساحة البهو وسط مدينة الناصرية جنوبي بغداد.

وقال شهود عيان، إن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغازات المسيلة للدموع عندما سيطر متظاهرون على ساحة البهو المؤدية إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية وجرت مصادمات وحالات كر وفر بين الطرفين ما أدى إلى حالات اختناق بين المتظاهرين.

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وتشهد محافظة كربلاء جنوبي بغداد مسيرات طلابية، فيما تكتظ الساحة المركزية بالمحافظة بآلاف المتظاهرين للمطالبة بإجراء إصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة مؤقتة تعمل على إجراء انتخابات برلمانية جديدة تمهد لتشكيل حكومة بعيدة عن هيمنة الكتل والأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي في البلاد منذ عام 2003.

وتفرض القوات العراقية سيطرة كاملة على محيط ساحة التظاهر وسط إغلاق عدد من الشوارع فيما طاردت قوات أمنية أخرى متظاهرين.

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ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.