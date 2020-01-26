كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط قذائف صاروخية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت خمسة قذائف صاروخية قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، مساء اليوم الأحد، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وقال مصدر أمني عراقي: إن صواريخ من نوع كاتيوشا سقطوا في محيط المنطقة الخضراء، مضيفاً "إلى الآن لم يتم معرفة حجم الاضرار".

ويذكر أن 3 صواريخ سقطوا بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد، مساء الإثنين الماضي، وانطلقت صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية.

Advertisements