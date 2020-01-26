كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط قذائف صاروخية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سقطت خمسة قذائف صاروخية قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، مساء اليوم الأحد، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وقال مصدر أمني عراقي: إن صواريخ من نوع كاتيوشا سقطوا في محيط المنطقة الخضراء، مضيفاً "إلى الآن لم يتم معرفة حجم الاضرار".
ويذكر أن 3 صواريخ سقطوا بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد، مساء الإثنين الماضي، وانطلقت صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية.
وترتفع أصوات المتظاهرين منذ بدء شهر أكتوبر الماضي، مطالبين الحكومة بإجراء إنتخابات تشريعية مبكرة إستنادا إلى مسار انتخابي جديد، وإختيار رئيس وزراء مستقل، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين يحتكرون السلطة منذ ما يقارب 17 عاماً، لمدة لا تتجاوز الاسبوع للتنفيذ وإلا فالتصعيد.
وتشهد بغداد ومدن جنوبية بدءًا من يوم الأحد الماضي، عمليات احتجاجية عديدة أدت الى إغلاق الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة، قبل ساعات من إنتهاء المهلة المحددة من طرف المحتجين.
وواصل هؤلاء القيام بالأمر نفسه صباح اليوم، لكن إستطاعت القوات الأمنية التصدي لإيقاف أعمال الشغب، إذ أعلن الجيش في بيان أنه اعتقل تسعة متظاهرين وأعاد فتح الطريق الرئيسية في العاصمة.
وقد أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وإعادة فتح الطرق المغلقة، مما أدى إلى حدوث حالات اختناق في صفوف المحتجين.