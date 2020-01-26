مصرع وإصابة 21 متظاهراً عراقياً أثناء تفريق احتجاجات في كربلاء

أصيب 20 متظاهراً عراقياً، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق نار أثناء تفريق احتجاجات في حي البلدية بمحافظة كربلاء جنوبي العراق، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وقال مراسل، إن هناك متظاهر عراقي توفي في محافظة ذي قار متأثرا بجراحه خلال مواجهات شهدتها المحافظة اليوم.

وكشفت مصادر طبية عراقية، في وقت سابق من اليوم، عن مقتل متظاهر خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الوثبة وسط بغداد.

ويذكر أن قوات الأمن العراقية، أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي واشتبكت مع مئات المحتجين في وسط بغداد، اليوم، في أعقاب حملة لإخلاء معسكر اعتصام في قلب العاصمة، حسبما قال شاهد عيان من رويترز ومصادر أمنية.

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كما أكدت مصادر أمنية وطبية، على أن 14 متظاهراً على الأقل أُصيبوا.

وقد أفاد مراسل، مساء بوم أمس السبت، بوجود 3 قتلى من المتظاهرين بالرصاص الحي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وأصيب عدد من برصاص قوات الأمن في الناصرية مركز محافظة ذي قار، ووقع عشرات الجرحى الآخرين في ذي قار، التي أصبحت واحدة من أكثر نقاط الاحتجاج اشتعالًا في البلاد.

وخرجت مسيرات احتجاجية في بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء؛ لمساندة الحراك المتواصل في العراق منذ أشهر".

وانسحبت قوات الأمن العراقية إلى ساحة الوثبة في بغداد، بينما استعاد المحتجون السيطرة على ساحة الخلاني، لكن أرتالا عسكرية تنقل عناصر مكافحة الشغب اتجهت إلى ساحة الوثبة.