كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواطنة الإسرائيلية المحتجزة في روسيا تتقدم لبوتين بطلب لـ"العفو عنها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت المواطنة الإسرائيلية نعمة يساكر، المحتجزة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "العفو عنها".

وقالت هيئة الدفاع عن المواطنة الإسرائيلية "بين اند بيبير"، في بيان: "اليوم ناقشنا مع نعمة يساكر بيان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن من أجل العفو عنها يتطلب منها تقديم طلب شخصي للرئيس".

وأضافت هيئة الدفاع: "ونتيجة لمناقشتنا، قررت نعمة أن تقدم إلى رئيس روسيا طلبا للعفو والإفراج، وقد قُدم طلبها كتابيا وفقا للإجراءات المتبعة من خلال إدارة مرفق الاحتجاز الذي توجد فيه، وتأمل نعمة، وأسرتها والمدافعين عنها، أن يتوصل رئيس روسيا، وفقاً لسلطته الدستورية، إلى قرار مبكر بشأن العفو عنها وإطلاق سراحها".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال أثناء زيارته لإسرائيل يوم الخميس الماضي، إنه أكد لوالدة نعمة يساكر الأمريكية الإسرائيلية المسجونة في روسيا في اتهامات تتعلق بالمخدرات بأن "كل شيء سيكون على ما يرام" بالنسبة لابنتها.

وكان الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد تقدما في وقت سابق، بطلب للعفو عن يساكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلبت أم الفتاة بنفسها الرئيس، ولكن ليس المرأة المدانة نفسها.

وقبل ذلك، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف: أن يساكر لم تتقدم إلى الرئيس بعد بطلب العفو، الأمر الذي "يؤخر العملية برمتها".

ودعت إسرائيل روسيا لإطلاق سراح يساكر التي حكمت عليها محكمة روسية بالسجن سبع سنوات ونصف في اتهامات تتعلق بالمخدرات في أكتوبر، واعتقلت نعمة في أبريل من العام الماضي، بعد أن عثرت الشرطة على تسعة جرامات من القنب في حقائبها أثناء توقفها في مطار موسكو.