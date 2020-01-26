كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يعلن توقيع اتفاقية جديدة مع الرئيس الجزائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أنه تم توقيع اتفاقية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى.

وقال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري في العاصمة الجزائر، اليوم، إننا "قررنا نقل تعاوننا بين تركيا والجزائر إلى أعلى المستويات عن طريق تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية"، مضيفاً: "نخطط لعقد أول اجتماع في أقرب وقت ممكن".

وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى أنه اتفق مع الرئيس الجزائري على "رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 5 مليارات دولار".

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ومن جانبه، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث التعاون.

وكانت العاصمة الألمانية، استضافت يوم الأحد الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.