أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || اليابان تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا الجديد

قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إن سجلت رابع حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ليبيا: الجيش يسيطر على مناطق جديدة في سرت

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، على منطقة زمزم وأبو قرين غرب سرت، بعد هروب الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق ومازال التقدم مستمرا نحو السدادة، وفقًا لموقع قناة العربية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || عشرات القتلى من الحرس الثوري الإيراني في هجوم بحلب

قتل أكثر من 25 عنصرًا من قوات الحرس الثوري الإيراني، على أطراف مدينة حلب السورية، حسبما كشف قائد عسكري في "الجبهة الوطنية للتحرير" التابعة للجيش السوري الحر المعارض، أمس السبت.

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