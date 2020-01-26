كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس تلغي الإحتفال برأس السنة الصينية وسط مخاوف من فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت باريس مسيرات الشوارع المنظمة للاحتفال بالعام الصيني الجديد بعد أن أكدت السلطات الفرنسية ثلاث حالات من فيروس كورونا الجديد في البلاد هذا الأسبوع.

يأتي هذا فيما حدد رئيس وزراء فرنسا لحضور اجتماع طارئ حول الأزمة الصحية وفقًا لموقع "فرانس برس".

كان أمس السبت هو اليوم الذي استعدت فيه الجالية الصينية في باريس للاحتفال باليوم الأول من السنة الصينية الجديدة، وفقًا للعام القمري.

ومع ذلك، في صباح يوم الأحد، أعلنت عمدة باريس "آن هيدالجو" في إذاعة أوروبا أنه تم إلغاء العرض.

وقالت العمدة للصحفيين "بالأمس قابلت أعضاء من الجالية الصينية في باريس والذين كانوا يرغبون في إلغاء الموكب"، وأضافت "مبدأ الاحتياط له الأسبقية".

ولم تحدد هيدالجو ما إذا كانت احتفالات العام الجديد الأخرى المخطط لها في الأيام المقبلة سيتم إلغاؤها أيضًا، بما في ذلك الموكب الرئيسي السنوي في حي آسيا في باريس.

في وقت سابق يوم السبت، قرر منظمو العرض في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد أيضًا إلغاء العرض في المدينة بسبب تأكيد وجود حالة من فيروس كورونا في مستشفى هناك.

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كشف مسؤولون فرنسيون أول أمس الجمعة عن ثلاث حالات مؤكدة للفيروس التاجي الذي تم تحديده حديثًا في فرنسا، وهي الحالات الأولى في أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "فرانس 24"، قال رئيس قسم الصحة في فرنسا، جيروم سالومون، مساء السبت إن الثلاثة جميعهم في حالة "جيدة جدًا".

ومع ذلك، ظلت فرنسا تشعر بالقلق إزاء مواطنيها في مدينة ووهان، المدينة الصينية المقفلة الآن حيث بدأ تفشي المرض.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم السبت إن المسؤولين الفرنسيين والصينيين يدرسون "خيارات نهائية تسمح لمواطنينا الذين يرغبون في المغادرة".

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية إن القنصلية الفرنسية في ووهان على اتصال مستمر مع المواطنين، دون أن تذكر عددهم في المدينة.

وقال رئيس الصحة إن الفرق الطبية ستبدأ، اليوم الأحد، في مطارات فرنسا، ولا سيما شارل ديجول في باريس، لمساعدة الركاب القادمين من مدن صينية مختلفة مع أسئلة أو مخاوف أو احتياجات طبية.

