كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي: الإمارات مستعدة لدعم الصين ضد فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الأحد، إننا "نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ونحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة".
وأضاف ولي عهد أبوظبي: إن "دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين، والتعاون مع المجتمع الدولي؛ للتصدي لهذا الفيروس".
كما أكد وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، على خلو الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، وأن كافة الجهات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وجاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة الإماراتي اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني، اليوم، في حضور عدد من الجهات المعنية المختصة، لمناقشة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وصول فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا للدولة؛ حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة جاهزية كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع المرض في حال الاشتباه أو التبليغ عن أي حالة ترد للدولة.
وذكرت وسائل إعلام صينية، في وقت سابق من اليوم، أن العلماء توصلوا لعلاج جديد لفيروس كورونا، اختبر بنجاح على 7 مصابين في وقت توقع رئيس بلدية ووهان الصينية ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا.
وقال مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن المركز شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد الذي أثارت احتمالات انتشاره وتفشيه مخاوف كبيرة في الصين والعالم، وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
ونقلت الوكالة الرسمية الصينية (شينخوا)، عن رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها، شيوي ون بو، قوله إن المركز تمكّن من عزل الفيروس، ويقوم حالياً بتحديد سلالته.