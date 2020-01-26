كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي: الإمارات مستعدة لدعم الصين ضد فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الأحد، إننا "نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ونحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة".

وأضاف ولي عهد أبوظبي: إن "دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين، والتعاون مع المجتمع الدولي؛ للتصدي لهذا الفيروس".