كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بلدية ووهان يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة بـ"الكورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد رئيس بلدية ووهان الصينية زو زيانوانغ، مساء اليوم الأحد، بأنه "يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة بالمرض"، وتعتبر مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد، الذي تسبب في وفاة 56 شخصًا وأصاب نحو 2000 في الصين وحدها.

وقال رئيس بلدية ووهان الصينية، الصحفيين: إن "المدينة ستكثف جهودها لبناء مستشفيات متخصصة للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس"، لافتاً إلى أن الضغط على المستلزمات الطبية مثل السترات الواقية والأقنعة والنظارات قد خف إلى حد كبير، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

ويذكر أن الفيروس انتشر في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين خلال أواخر العام الماضي، وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

Advertisements

وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، بأنها ستجلي موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة، وستوفر عددا محدودا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في وقت سابق من اليوم، إن "الحكومة تعمل مع السلطات الصينية لترتيب رحلة طيران لإجلاء أي مواطن ياباني يرغب في العودة من مدينة ووهان الصينية، التي يعتقد أن فيروس كورونا ظهر بها أولًا العام الماضي".

ودفع تفشي الفيروس السلطات إلى وضع قيود على التنقل داخل الصين وفرض إغلاق على مدينة ووهان، التي يقطنها 11 مليون نسمة حيث تم وقف جميع وسائل النقل باستثناء سيارات الطوارئ.