كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل أنت في خطر الإصابة بفيروس كورونا؟ .. صحيفة أمريكية تكشف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت الحكومة الصينية الحجر الصحي على ووهان، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وقد قيدت السفر من وإلى العديد من المدن الأخرى، بما في ذلك بكين، لاحتواء الفيروس التاجي.

وطرحت صحيفة "إيه بي سي" الأمريكية سؤالًا "هل أنت في خطر الإصابة بفيروس كورونا"، وذلك بعد تفشيه في عدة دول أخرى من العالم مثل فرنسا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة.

وأجابت الصحيفة على السؤال: "ليس هناك داعي للقلق في الوقت الحالي، لأن جميع حالات فيروس كورونا يتم ربطها بالقادمين من مدينة "ووهان" الصينية.

وأضافت الصحيفة: "لم يؤخذ فيروس كورونا أبدًا على محمل الجد حتى عام 2003، عندما ظهرت أنواع جديدة منه، ومن المحتمل أن تكون الخفافيش هي السبب في نقل المرض".

وأكدت الصحيفة أنه لاتوجد لقاحات علاج لهذا المرض حتى الوقت الحالي، لذلك من المهم الحد من الانتشار من خلال الحجر الصحي للأفراد المصابين وتتبع جهات انتشاره.

وذكرت الصحيفة أن الوفيات بين المصابين تكون في سن معينة وهم كبار السن نظرًا لنقص مناعتهم.

وللبقاء آمنًا، مارس نفس الاحتياطات التي تمنعها من الإصابة بالزكام، فالفيروسات التي تسبب نزلات البرد موجودة على أسطح الدرابزين والأبواب، لذا اغسل يديك واستخدم المطهرات وابقى في المنزل عندما تكون مريضًا.

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عربي ودولي

الصين.. الصحة: فترة حضانة كورونا يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يوما الأحد 26يناير2020 - 02:05 م

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بوابة الخليج 365 مـحــمد حســــــــــين

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وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أن قدرة فيروس كورونا الجديد على الانتشار تتعزز وتتزايد، وأن العدوى قد تستمر في الارتفاع، حيث أُصيب نحو 2000 شخص في الصين و56 قتيلًا بالمرض.

وقال وزير الصحة الوطنية الصينية، ما شياووى، إن فترة حضانة فيروس كورونا يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يومًا، وأن الفيروس معدي خلال فترة الحضانة، وهو ما لم يحدث مع مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، حسب وكالة رويترز.

وأضاف "ما"، في مؤتمر صحفي مزدحم في اليوم الثاني من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة: "وفقًا للمعلومات السريرية الأخيرة، فإن قدرة الفيروس على الانتشار تبدو أقوى إلى حد ما، معرفة الفيروس محدودة"..

وأوضح "ما"، أن جهود الاحتواء، التي شملت حتى الآن قيود النقل والسفر وإلغاء الأحداث الكبرى، ستتكثف.

