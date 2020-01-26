كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تبون" يكشف عن زيارة قريبة له إلى تركيا بدعوة من أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، أنه "سيقوم بزيارة إلى تركيا قريباً، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان؛ لبحث التعاون".

وقال الرئيس الجزائري، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: إني وافقت على منح قطعة أرض لبناء سفارة جديدة لأنقرة وفق طراز معماري تركي، مضيفاً "اتفقت مع الرئيس أردوغان على رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في أقرب وقت"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

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وفي نفس الاتجاه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع اتفاقية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري في العاصمة الجزائر، اليوم، "قررنا نقل تعاوننا بين تركيا والجزائر إلى أعلى المستويات عن طريق تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية"، مضيفاً إننا "نخطط لعقد أول اجتماع في أقرب وقت ممكن".

أشار الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى أنه اتفق مع الرئيس الجزائري على "رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 5 مليارات دولار".