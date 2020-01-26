كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تهدد بالانسحاب من اتفاقية "أوسلو" إذا لم يتحقق شرطها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الفلسطينيون، مساء اليوم الأحد، بأنهم سينسحبوا من اتفاقية "أوسلو"، التي تحدد العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذا لم تعلن الإداراة الأمريكية عن خطتها المرتقبة لحل النزاع في الشرق الأوسط، وفقاً لما أعلنه مسؤولون فلسطينيون.

وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: بأن "خطواتنا للرد على إعلان صفقة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية".

وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا و"يحوّل الاحتلال من احتلال مؤقت إلى دائم".

هذا وكانت السلطة الفلسطينية، قد جددت يوم الجمعة الماضي، رفضها خطة السلام الأمريكية، بعد الإعلان عن دعوة القادة الإسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط.

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وقال المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نبيل أبو ردينة، في بيان: إننا "نؤكد مرة أخرى على رفضنا القاطع للقرارات الأمريكية، التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أنه يعتزم الكشف عن خطّته للسلام في الشرق الأوسط المنتظرة منذ أمد بعيد، قبل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن يوم الثلاثاء القادم.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين: "على الأرجح سننشرها قبل ذلك بقليل، وإنها خطة ممتازة".

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت هناك اتصالات بين إدارته والفلسطينيين الذين أكدوا مسبقاً رفضم للخطة، أجاب ترامب بصيغة مبهمة، وقال: "لقد تحدّثنا معهم بإيجاز"، من دون مزيد من التفاصيل.

كما أضاف: "أنا واثق من أنهم قد يردّون في بادئ الأمر بصورة سلبية، لكن الخطة في الحقيقة إيجابية للغاية بالنسبة لهم".