كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع مجلس الشيوخ: الإطاحة بترامب سيكون "تدخلاً هائلاً" بالانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ محامو الرئيس الامريكي دونالد ترامب محاكمة عزله بمجلس الشيوخ بأن جهود الديمقراطيين لعزل الرئيس من منصبه ستشكل سابقة "خطيرة للغاية" في عام الانتخابات.

وأخبر مستشار البيت الأبيض "بات سيبولوني" رئيس فريق الدفاع، أعضاء مجلس الشيوخ أنهم سيحرمون الناخبين من حقهم في إبداء الرأي في ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 نوفمبر إذا وجدوا أنه مذنب وطردوه الآن.

وفي محاكمة المساءلة الرئاسية الثالثة فقط في تاريخ الولايات المتحدة، جادل الديمقراطيون في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن ترامب يجب إزالته لتشجيعه أوكرانيا على التدخل في الانتخابات من خلال الضغط على زعيمها نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو مرشح ديمقراطي رئاسي بارز عام 2020.

وحاول الدفاع تغيير خط التدخل الانتخابي هذا ضد الديمقراطيين في مرافعته الافتتاحية يوم السبت بتحذيره من عزل رئيس قبل أقل من 10 أشهر من التصويت الأمريكي على منحه فترة رئاسية ثانية.

Advertisements

وقام مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بإقالة ترامب الشهر الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس، مما يمهد الطريق للمحاكمة في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين.

من المتوقع تبرئة ترامب من مجلس الشيوخ، حيث يلزم ثلثي الأصوات لإدانة الرئيس وعزله من منصبه. ولم يعرب أي سيناتور جمهوري عن أي دعم لإزاحته.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وكتب على تويتر يوم السبت "أي شخص عاقل يراقب محاكمة مجلس الشيوخ اليوم سيكون قادرًا على رؤية مدى معاملتي بشكل غير عادل، وهذا هو في الواقع خدعة الإقصاء الحزبي تمامًا التي يعرفها كل شخص، بما في ذلك الديمقراطيون، مضيفًا "حقًا، لا ينبغي السماح بهذا أن يحدث مرة أخرى! "

ولم تتم إزالة أي رئيس من خلال عزله، وهي آلية ابتكرها مؤسسو البلاد للإطاحة بالرئيس بتهمة الخيانة، أو الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح. وكان من بين هؤلاء الرؤوساء، ريتشارد نيكسون، فقد استقال من منصبه في مواجهة المساءلة الوشيكة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

