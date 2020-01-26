كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري الإيراني يعلن ثمن "دماء قاسم سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، ثمن دماء قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل عبر غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، يوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري.

هذا وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف: إن ثمن دماء "الشهيد الفريق قاسم سليماني"، هو خروج قوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة، حسبنا نقلت وكالة "فارس".

وذكر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن "ثمن دماء القائد البطل الشهيد الفريق قاسم سليماني، الذي استشهد على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي، وحسب تأكيد قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة، هو خروج المحتلين الإرهابيين الأمريكيين من المنطقة".

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وتابع العميد رمضان شريف، قائلًا: وبفضل الله سيتحقق هذا الأمر الهام، ولن يكون هناك معادل مادي، وقد تذوق الأمريكيون طعم الصفعة التي وجهها الحرس الثوري في استهداف قاعدتهم الاستراتيجية في المنطقة، وتدمير أجزاء مهمة منها كبداية للانتقام القاسي.

وأوضح العميد شريف، أن منظمة استخبارات الحرس الثوري تتصدى للعناصر المندسة، وجواسيس أجهزة الاستخبارات المعادية في إطار في الواجبات القانونية، وتعد إحدى أكثر مهام الحرس الثوري تأثيرا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، يوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي الثامن من الشهر الجاري، شنت إيران هجوما صاروخيًا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.