كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: نجري اتصالات لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، إننا "نجري اتصالات لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، والعودة لطاولة الحوار"، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف أردوغان: إن "الموقف المتناقض للدول الأوروبية له دور في تعميق الأزمة الليبية، ولا حل للأزمة عسكريًا وندعو لمتابعة تطبيق قرارات مؤتمر برلين"، موضحاُ أنه ينبغي عدم السماح بتحويل ليبيا إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية وبارونات الحرب، حسبم أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وتابع الرئيس التركي: إن "النهج الذي يكافئ المعتدي ويعاقب المؤيدين للمصالحة والسلام هو نهج سيقود ليبيا إلى الكارثة".

وأكد أردوغان: "سنواصل العمل من أجل وقف نزيف الدماء في ليبيا". وأضاف: "تركيا ستواصل البقاء إلى جانب أشقائها الليبيين بكل إمكاناتها المتاحة".

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ووصل الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم إلى العاصمة الجزائرية الجزائر في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي عدد من المسؤولين الجزائريين، على رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون.