كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: نجري اتصالات لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، إننا "نجري اتصالات لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، والعودة لطاولة الحوار"، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وأضاف أردوغان: إن "الموقف المتناقض للدول الأوروبية له دور في تعميق الأزمة الليبية، ولا حل للأزمة عسكريًا وندعو لمتابعة تطبيق قرارات مؤتمر برلين"، موضحاُ أنه ينبغي عدم السماح بتحويل ليبيا إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية وبارونات الحرب، حسبم أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.
وتابع الرئيس التركي: إن "النهج الذي يكافئ المعتدي ويعاقب المؤيدين للمصالحة والسلام هو نهج سيقود ليبيا إلى الكارثة".
وأكد أردوغان: "سنواصل العمل من أجل وقف نزيف الدماء في ليبيا". وأضاف: "تركيا ستواصل البقاء إلى جانب أشقائها الليبيين بكل إمكاناتها المتاحة".
ووصل الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم إلى العاصمة الجزائرية الجزائر في زيارة رسمية.
وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي عدد من المسؤولين الجزائريين، على رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون.
هذا واستضافت العاصمة الألمانية، يوم الأحد الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.