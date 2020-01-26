الجيش يقلب الطاولة على الزمامرة ويرتقي للمركز الخامس في البطولة الاحترافية

قلب فريق الجيش الملكي اليوم الأحد، تأخره بهدف أمام مضيفه نهضة الزمامرة إلى فوز بهدفين لواحد، لحساب مباريات الأسبوع الرابع عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب أحمد شكري بالزمامرة، وأدارها الحكم نور الدين الجعفري إلى التعادل دون أهداف.

ونجح صاحب الأرض بعد مرور 7 دقائق على بداية الجولة الثانية من افتتاح حصة التسجيل عن طريق الغابوني عبدو جاميلو أتشباو، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 4 دقائق، حين عدل محمد فكري الكفة للزوار.

واقتنص الفريق العسكري الهدف الثاني في حدود الدقيقة 75، بضربة رأسسة للاعب أيمن الشباني، استقرت في شباك ياسين الحواصلي، حامي عرين نهضة الزمامرة، قبل أن تعلن صافرة الجعفري عن نهاية اللقاء بفوز الجيش بهدفين مقابل هدف واحد.

ومكن هذا الفوز، وهو السابع للجيش الملكي في بطولة هذا الموسم، مكنه من الارتقاء إلى الرتبة الخامسة برصيد 22 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن الرجاء الرياضي رابع الترتيب، بينما تجمدت نقاط نهضة الزمامرة عند 16 نقطة في المركز العاشر.