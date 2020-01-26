وزارة الثقافة تحذر من صورة مفبركة رائجة لمعرض الكتاب

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الأحد، أن صورة مفبركة غير معتمدة للدورة 26 من معرض الكتاب تروج على مواقع التواصل، محذرة كافة المعنيين منها.

ونشرت الوزارة بلاغا توضيحيا، جاء فيه: “تتداول بعض وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني ملصقات مفبركة، أو غير معتمدة للدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب 2020. وتوضيحا للأمور تنهي إلى علم كافة المعنيين بتنظيم المعرض أنها ستقوم بتعميم الملصق الرسمي بالتزامن مع الندوة الصحفية، التي سيرأسها الوزير للإعلان عن كافة المعطيات، والاحصائيات، التي أفرزتها العمليات التنظيمية للمعرض”.

وأضافت الوزارة في البلاغ نفسه: “تهيب الوزارة بكافة المعنيين عدم التصرف في الهوية البصرية للملصق باعتبارها حقا حصريا للوزارة دون غيرها”.

وأعلن قطاع الثقافة بالوزارة، قبل مدة، أن الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدارالبيضاء ستقام في الفترة ما بين 06 و16 فبراير 2020، بالفضاء المعتاد، مكتب أسواق، ومعارض الدارالبيضاء.