لأول مرة في تاريخها.. إسرائيل تسمح رسميا لمواطنيها بالسفر إلى السعودية

لأول مرة في تاريخها، أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، رسميا، السماح لمواطنيها بزيارة السعودية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الداخلية، آرييه درعي، وقع للمرة الأولى قرارا، يسمح بسفر الإسرائيليين إلى السعودية.

وفقا للقرار نفسه، فإن زيارة الإسرائيليين إلى السعودية لن تكون ممكنة إلا في حالتين، من أجل العبادة الدينية، أو فتح علاقات تجارية.

وأوضحت ذات المصادر أن القرار الإسرائيلي الجديد، تم اتخاذه بالتنسيق مع الدوائر الأمنية، ومجلس الأمن القومي، والأطراف الأخرى ذات الصلة.

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ومن جانبها، استبقت السعودية القرار الإسرائيلي، وقال وزير خارجيتها، عادل الجبير، في مؤتمر صحفي، إن ليس لبلاده علاقات مع إسرائيل.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي الجديد، في وقت عرضت فيه “القناة 12” الإسرائيلية، أمس السبت، تقريرا مصورا بعنوان “إسرائيلي في السعودية”، حيث تجول طاقم صحفي إسرائيلي في عدة مدن سعودية، وأجرى مقابلات مع عدد من المواطنين.

وظهر الصحافي الإسرائيلي، إنريكي زيمرمان، وهو يتجول في شوارع الرياض، وجدة والمدينة المنورة، ويتحدث مع المارة في الشارع عن قضايا “السلام”، والعلاقة مع إسرائيل.