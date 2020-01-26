فيلم "ليتل وومين" يفوز بجائزة أفضل سيناريو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز نص فيلم "ليتل وومين" (نساء صغيرات)، أمس السبت، بجائزة (USC Scripter Award)، التي تُمنح سنويًا من جامعة جنوب كاليفورنيا لتكريم أفضل مؤلفين وكاتبي سيناريو.

وحاز المسلسل التلفزيوني "فليباغ" (Fleabag) على جائزة أفضل عمل تلفزيوني، أمس السبت، إلى جانب "ليتل وومين"، كأفضل نص.

وأعلن عن الفائزين، أمس السبت، في مكتبة (Doheny Memorial Library) بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اختارت المرشحين النهائيين هذا العام من أصل 61 فيلمًا و58 عملًا تلفزيونيًا.

وانتصر"ليتل وومين" على كل من "ذا آيريشمان"، و"جوجو رابيت" و "ذا تو بوبز"، وهي أفلام مرشحة للأوسكار. ونالت المخرجة غريتا جيرويغ، عن "ليتل وومين"، الجائزة إلى جانب مؤلفة رواية 1868، لويزة ماي ألكوت، وتسلمت المنتجة، إيمي باسكال الجائزة نيابة عن ألكوت.

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وأما فيلم "ليتل وومين" فهو مقتبس عن رواية رومانسية للصغار بالاسم نفسه للروائية الأميركية الشهيرة، لويزا ماي الكوت، التي عاشت في القرن التاسع العشر.

ويدور الفيلم حول قصة نضوج فتاة مراهقة شغوفة بالكتابة تدعى جو مارتش وأخواتها الثلاث، ميغ الممثلة المسرحية، وبيث الموسيقية وآمي الرسامة. بحيث أن البنات الأربع يعشن حياة بسيطة في كنف أمهن، حيث يشاركن والدهن في الحرب الأهلية الأميركية، وعند بلوغهن يقعن في الحب ويتزوجن.

من جانبه تجاوز المسلسل التلفزيوني (Fleabag) كلًا من (Killiing Eve) و(Fosse Verdon) و(Watchmen) و(Unbelievable)، وحازت مخرجة المسلسل، فيبي والر بريدج جائزة الحلقة الأولى من الدراما الكوميدية.

وحازت مؤلفة أمس "ذا أوركيد بوك" (The Orchid Book) و"ذا أوركيد ثيف" (The Orchid Thief)، سوزان أورلان، على جائزة الإنجاز الأدبي.