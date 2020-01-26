القدس: اعتقال 38 شخصًا في مواجهات بين الحريديين والشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت مواجهات، مساء اليوم الأحد، بين قوات الشرطة الإسرائيلية ومجموعات من الحريديين في مدينة القدس، إثر اعتقال شاب حريدي فار من الخدمة العسكرية. وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت حتى الآن 38 شخصًا خلال هذه المواجهات.

وتجري مواجهات كهذه بوتيرة كبيرة، وتأتي على خلفية رفض مجموعات حريدية للتجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي، ولكنها تدور على خلفية صراع داخل المجتمع الحريدي على تزعمه.

وجاءت المواجهات حلال تظاهرة دعا إليها الفصيل الأورشليمي، على خلفية اعتقال شخص من الفلاشا ينتمي إلى الفصيل الحريدي المتطرف، إثر تخلفه عن التجنيد.

وذكر بيان صدر عن الشرطة، أن المتظاهرين هددوا الأمن والسلم العام، حيث أغلقوا الطرقات وأغلقوا مسار القطار الخفيف في مدينة القدس، وأكدت الشرطة أن عناصرها تعمل على تفريق المظاهرة، وملاحقة المشاغبين.

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وبدأت المواجهات في شارع يافا"، وتقدمت باتجاه تقاطع شارعي "يافا شيري يسرائيل"، وأغلق المحتجون الشوارع بحاويات القمامة، واشتبكوا مع قوات الشرطة، التي اعتقلت 38 شخصًا عقب إلقاء حجارة والاعتداء على عناصر الشرطة.

وكتب على لافتات حملها المتظاهرون: "في عام 1940، كانت بنات إسرائيلي في أوشفيتز، وفي 2020 بنات إسرائيل في السجن العسكري - نطالب بإلغاء قانون تجنيد الفتيات"، وعلى لافتة أخرى: "التوراة ملاحقة من إثيوبيا إلى إسرائيل".

وكانت أحياء الحريديين في القدس الغربية، قد شهدت في الماضي العديد من المواجهات بين متدينين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية، على خلفية رفض التجنيد في الجيش الإسرائيلي.