شرطة الاحتلال تحقق مع خطيب الأقصى وتبعده للمرة الثانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلمت شرطة الاحتلال، الأحد الماضي، الشيخ عكرمة صبري قرارا بإبعاده عن الحرم القدسي لمدة أسبوع، إلا أنه رفض القرار، وأدى صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى، فاستدعته وحققت معه، اليوم الأحد، لقرابة 4 ساعات، في مركز تحقيق "المسكوبية" بمدينة القدس.

وصرح خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، الشيخ عكرمة صبري، في تصريح مقتضب للصحفيين قبل الشروع في التحقيق معه، إنه "يخطب في المسجد منذ 47 عاما، ولا يجوز أن يتم حرمانه من الدخول إليه".

وأضاف: "أتردد إلى الأقصى منذ 70 عاما وأخطب فيه منذ 47 عاما، فلا يجوز منعي من دخوله".

وتضامنا معه، تظاهر عشرات الفلسطينيين أمام مركز التحقيق، طيلة تواجده فيه.

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والسبت، سلمت شرطة الاحتلال، الشيخ عكرمة، قرارا بالإبعاد لمدة 4 شهور عن المسجد الأقصى، كما سلمته استدعاء للتحقيق الأحد.

وهذا قرار الإبعاد الثاني لخطيب الأقصى، خلال أسبوع، حيث سلمت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري، الأحد الماضي قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع، لكنه رفض القرار، وأدى صلاة الجمعة داخل المسجد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبعد فيها الشيخ صبري عن المسجد الأقصى، كما حققت معه عدة مرات خلال الأعوام الأخيرة.