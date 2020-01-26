مصرع امرأة في حادث طرق بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة مصرعها وأصيب آخران بجروح متفاوتة في حادث طرق مروع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة، على شارع رقم 232 بالقرب من مفرق "غفولوت" في منطقة النقب، اليوم الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين، بينهم 2 حالتهما متوسطة وامرأة حالتها حرجة أقرت وفاتها لاحقا، وجرى نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج. فيما باشرت الشرطة بتنظيم حركة السير بالمكان، إلى جانب التحقيق في ظروف وأسباب الحادث. وأفيد أنّ المصابين شخصان، في الأربعينيات من عمريهما، من مدينة رهط ووضعهما مستقر.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير، وجرى إغلاق مقطع من الشارع ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.

يشار إلى أن 16 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.

هذا، ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام الماضي 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية. وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.