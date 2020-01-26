وقفات احتجاجية ضد ممارسات التضييق بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت منطقة النقب، جنوبي البلاد، عصر اليوم الأحد، وقفات احتجاجية ضد ممارسات "دائرة الأراضي" وما تسمى "سلطة تطوير النقب" التي تشن حملة واسعة ضد القرى العربية بالنقب في هذه الأيام، حسبما قال المنظمون.

ونظمت الوقفات على مفرق عسلوج ومفرق أم خروبة ومدخل وادي النعم ومدخل أبو تلول، فيما تم إنهاء اليوم الدراسي في بير هداج الساعة 13:30.

وكانت دوريات السلطات الإسرائيلية بأذرعها المختلفة مدعومة بقوات الشرطة قد اقتحمت قرية بير هداج لإلصاق أوامر هدم وقياس وتصوير البيوت بهدف إصدار أوامر إخلاء للمواطنين، يوم الثلاثاء الماضي. وقال شهود عيان إن عددا من الأهالي أصيبوا إثر اعتداء قوات الشرطة عليهم في القرية، ما جرى اعتقال عدد من السكان.