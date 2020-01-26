بريطانيا: سنحدد قواعدنا للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح رئيس شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ستيفن باركلي، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم تحديد تفاصيل إضافية بشأن أهدافها التجارية مع الاتحاد، بعد خروجها منه نهاي الشهر الجاري.

وقال باركلي إن بريطانيا ستعلن عن أهدافها المتعلقة بالتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بعد اكتمال بريكست 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال الوزير في برنامج أندرو مار، بتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد: "سوف ننشر أهدافنا في المفاوضات ... في الوقت المناسب بعد الحادي والثلاثين".

وأضاف: "لكن المسألة الرئيسية هي أننا سنملك التحكم في قواعدنا. لن نكون مستقبلين للقواعد".

وقال: "لكن الفرصة الرئيسية هي أننا سنتمكن من تحديد معاييرنا، المعايير العالية في حقوق العمال والبيئة ودعم الدولة في إطار تلك السياسة التجارية.