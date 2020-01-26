اتهام طالب ثانوية بابتزاز قاصرات جنسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد طالب في الصف الثاني عشر من إحدى المدارس الثانوية في منطقة الشمال، نسبت إليه "ابتزاز فتيات قاصرات في برنامج التواصل الاجتماعي 'إنستغرام'، وتنفيذ مخالفات جنسية خطيرة ضدهن".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه في أعقاب الشبهات بالمس بفتيات قاصرات من مناطق مختلفة في أنحاء البلاد، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق أوصلها إلى شاب (طالب في الصف الثاني عشر) من منطقة الشمال، وتم اعتقاله يوم 5 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وخلال التحقيق الذي أجري في الوحدة المركزية للتحقيق مع أبناء الشبيبة في منطقة الشمال، تبيّن أنّه وفقا للشبهات تواصل الطالب منذ شهر أيار/ مايو 2019 ولغاية يوم اعتقاله مع فتيات قاصرات بواسطة تطبيق إنستغرام منتحلا أسماء مستعارة وعبر حسابات مزيّفة، وطلب صورا ومقاطع فيديو حميمية من الفتيات، مهددا بأنّه سيقوم بالمقابل بنشر صورهنّ الموجودة على حسابهن عبر التطبيق إذل لم يلبين رغباته. واستجاب عدد من القاصرات له تحت وطأة التهديد.