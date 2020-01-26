لاعب أبناء سخنين: نسعى للفوز في كل مباراة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل فريق اتحاد أبناء سخنين تحقيق النتائج الإيجابية، بعد فوزه في مباراته الأخيرة على هبوعيل نوف هجليل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري برصيد 33 نقطة، وهو يبتعد بفارق 10 نقاط عن المركز الثاني المؤهل للدرجة العليا.

وسيستضيف اتحاد أبناء سخنين في مباراته المقبلة صاحب المركز الثاني، هبوعيل ريشون لتسيون، على استاد "الدوحة" يوم الجمعة القادم.

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وقال لاعب أبناء سخنين، أسامة خلايلة، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "وبفضل الله الفريق يسير بالمسار الصحيح، وقد حققنا نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة وكان ذلك مهما بالنسبة لنا".

وأضاف أنني "سعيد بإحراز الأهداف الشخصية ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز، وبدوري سأبذل كل ما بوسعي من أجل الاستمرارية في تسجيل الأهداف".

وختم خلايلة بالقول إن "أنظارنا تتجه من مباراة لأخرى، ونحن نسعى للفوز في كل مباراة حتى تحقيق هدفنا في نهاية الموسم".