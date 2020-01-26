اتهام شابين من ترشيحا والشيخ دنون بحيازة سلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام مرفقة بطلب اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد شابين، في العشرينيات من عمريهما، من قريتي ترشيحا والشيخ دنون.

ونسبت النيابة للشابين في لائحة الاتهام، بعد أن مددت المحكمة اعتقالهما من فترة لأخرى.

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه في يوم 7 كانون الثاني/ يناير الجاري اقتحم عدد من أفراد الشرطة منزل أحد المواطنين في ترشيحا، وخلال التفتيش جرى ضبطوا رشّاشا من نوع "كارلو" وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، وتم اعتقال شاب بشبهة حيازتهما.

ووفقا للائحة الاتهام فإنه خلال التحقيق جرى اعتقال مشتبها آخر، وعثرت الشرطة في بيته على ذخيرة.

وتبين أن الشابين كانوا ينوون بيع السلاح لشخص آخر مقابل الحصول على المال.