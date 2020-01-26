حكومة هونج كونج تحظر دخول سكان أو زائري مقاطعة هوبي الصينية الموبوءة

الأحد 26 يناير 2020

صورة ارشيفية

حظرت حكومة هونج كونج، دخول أيًا من المقيمين أو الأشخاص الذين زاروا مقاطعة هوبي الصينية –بؤرة ظهور وانتشار فيروس كورونا الجديد- على مدار الأربعة عشر يومًا الماضية، من دخول المدينة، بداية من غد الإثنين.



وأضافت الحكومة في بيان مساء الأحد، أن القاعدة الجديدة التي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس لن تطبق على سكان هونج كونج، العائدين من الصين، لكنها لم تحدد مدة زمنية لإنهاء الحظر.

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ويأتي ذلك، بعدما سجلت المدينة ثلاث حالات مؤكدة أخرى، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ثماني حالات حتى الآن، تزامنًا مع ضغوط النقابات الطبية لإغلاق الحدود مع الصين، وبعد يوم واحد من إعلان حالة الطوارئ وسلسلة من التدابير الاحترازية.

وأعلن رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية، ما شياو وى، الأحد، أن النوع الجديد من فيروس "كورونا" يختلف عن الأنواع السابقة، ويُخشى أن تتسارع قدرته على الانتشار، وأن يكون تفشي الفيروس قد دخل مرحلة خطيرة ومعقدة.

كما أكد رئيس اللجنة الصينية وصول أكثر من 2300 طبيب، إلى مدينة ووهان، للمساعدة في علاج المصابين بالفيروس الجديد "كورونا"، وأنه من الممكن في الأيام الثلاثة المقبلة إضافة خمسة آلاف سرير آخر إلى مستشفيات المدينة.

وتعد مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوبي، موطن ظهور الفيروس القاتل الجديد، وقد فرضت السلطات الصينية حجرًا صحيًا واسع النطاق بها وبعدة مدن أخرى، خشية تفشي المرض وانتقاله إلى مناطق أخرى.

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصا والإصابات إلى 1975 شخصا، بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا.