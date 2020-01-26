المراه_القطريه_بلا_حقوق .. يفضح جرائم تنظيم الحمدين بحق النساء

الأحد 26 يناير 2020

فضح هاشتاج أطلقه نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "المراه القطريه بلا حقوق" لفضح جرائم تنظيم الحمدين بحق النساء، خاصة بعد تفاعل مدونين قطريين وعرب مع الهاشتاج .



وتعاني المرأة في قطر من إنعدام حقوقها بسبب التطرف والعنف الذي يمارس ضدها في ظل عدم وجود قانون يحميها ورفض تنظيم الحمدين إصداره .

وأجمع المغردون على أن حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة غير معترف به في ظل حكم تنظيم الحمدين .. ساخرين من محاولات قطر الدائمة تصدير نفسها بإنها حامية الحقوق .

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يقول المغرد، Khalifa Bin Hamad "حال المرأة القطرية مع الأسف وصل لدرجة القهر والذل من تجاه نظام الحمدين الذي هو نظام القهر والذل الذي يرعاه تميم وحاشيته" .

وقالت المدونة أسماء الفزارى:"المرأة القطرية بلا حقوق وغير معترف بأي حق لها أصبح ترك المرأة القطرية وطنها و هروبها هو السبيل الوحيد لخلاصها يتعرضون للضرب والإهانة وغير مسموح لهم المطالبة بحقوقهم" .

وقال آخر :" اعتقالات من قبل السلطات القطرية للمرأة وانعدام حرية الانتقاد والرأي ظلم صريح للمرأة القطرية تميم بن حمد او ما يطلق عليه زعيم الارهاب يريد تقييد المرآه القطرية ويسلب منها حريتها بهدف الحفاظ عليها".