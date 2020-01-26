شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 19 جنديًا في هجوم على معسكر بمالي والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 19 جنديًا وأصيب خمسة آخرون في هجوم على معسكر للجيش وسط مالي اليوم.

وأفاد المتحدث باسم الجيش في مالي، ديران كوني، أن هوية المهاجمين لم تتضح بعد.

وتنشط جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة و"داعش" في المنطقة وغالبًا ما تنفذ هجمات على الجيش والمدنيين.