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الأردن يرفض أي إجراءات أحادية لتغيير الوضع في فلسطين

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أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، أن ثوابت الأردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض بلاده لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال في تصريحات صحفية :"إن الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة".

وأضاف : لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.

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