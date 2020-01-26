القضاء يحكم بالسجن على رئيس اتحاد رياضي

رياضة 2020-01-26 | 17:25 المصدر: 111 مشاهدة أصدرت حكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية في محافظة بغداد، حكماً بحق رئيس اتحاد المواي تاي السابق، مهدي علي دويغر، بتهمة اختلاس اموال الايفاد الى دولة اوزباكستان. وقررت المحكمة اصدار تهمة الحبس لمدة عام واحد بحق دويغر وفق المادة 331 من قانون العقوبات. يذكر أن المحكمة سبق وان استقدمت دويغر بتهمة اغتلاس اموال الايفاد الى دولة اوزباكستان للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي عام 2011.



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