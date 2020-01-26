اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن مصرع طفل بحريق داخل منزل في الكوت.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على حادث حريق نشب داخل دار سكن في منطقة البتار ضمن قضاء الكوت في محافظة واسط وانتشال جثة طفل يبلغ من العمر ايام عندما حاصرته النيران داخل الدار ذويه".
وأضاف البيان أنه "تم إنقاذ مصوغات ذهبية تقدر حوالي مليون دينار وتم تسليمها إلى صاحب الدار".
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