3 وزراء "دولة" بالسودان يؤدون القسم أمام البرهان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى ثلاثة وزراء دولة، الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيسة القضاء نعمات عبدالله.



والوزراء الثلاثة هم عمر قمر الدين، وزير للدولة بوزارة الخارجية، واستيفن أمين وزير للدولة بوزارة العمل، وحازم إيهاب وزير للدولة بالـ"البنية التحتية".

وكان حمدوك يرغب في تعيين 6 وزراء دولة لكنه تراجع عن ذلك، وتم تقليص العدد إلى 3 فقط، أبرزهم قمر الدين.

وعمر قمر الدين إسماعيل كبير استشاري السياسات بمنظمة كفاية الأمريكية بواشنطن منذ عام 2007 وحتى الآن، كما أنه تقلد منصب المنسق الأعلى لوزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول في واشنطن 2006.

كما أن قمر الدين خريج كلية الاقتصاد والإحصاء بجامعة الخرطوم، ودرس بجامعة هارفارد أمريكا وحصل على ماجستير الإدارة العامة إلى جانب زمالة معهد كار (Carr) لحقوق الإنسان بالجامعة.