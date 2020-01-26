- 1/2
- 2/2
رويترزالأحد 2020/1/26 08:26 م بتوقيت أبوظبي
انفجار سيارة مفخخة شمالي سوريا - أرشيفية
قالت قوات الدفاع المدني في سوريا إن شاحنة مملوءة بعبوات ناسفة انفجرت بمدينة أعزاز شمالي البلاد، الأحد، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة عدد آخر.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.
وتسيطر جماعات إرهابية تدعمها تركيا على أعزاز التي تقع بالقرب من الحدود التركية.
وخلف النزاع الذي تشهده سوريا منذ مارس/آذار 2011 أكثر من 380 ألف قتيل بينهم أكثر من 115 ألف مدني.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 في انفجار شاحنة بأعزاز شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.