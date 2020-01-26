مقتل 7 في انفجار شاحنة بأعزاز شمالي سوريا

قالت قوات الدفاع المدني في سوريا إن شاحنة مملوءة بعبوات ناسفة انفجرت بمدينة أعزاز شمالي البلاد، الأحد، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة عدد آخر.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

وتسيطر جماعات إرهابية تدعمها تركيا على أعزاز التي تقع بالقرب من الحدود التركية.

وخلف النزاع الذي تشهده سوريا منذ مارس/آذار 2011 أكثر من 380 ألف قتيل بينهم أكثر من 115 ألف مدني.