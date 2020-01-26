رئيس الادعاء في محاكمة "العزل" يتهم ترامب بتهديده

اتهم آدم شيف، رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخير بتهديده على حسابه بموقع تويتر.

وقال شيف، أمام مجلس الشيوخ الأحد، إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن" بعد.

وشن ترامب في وقت سابق اليوم هجوما جديدا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم شيف على خلفية المحاكمة التي تجرى بمجلس الشيوخ وقال على تويتر "لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا".

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف "أعتقد أنه قصد به ذلك".

ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفتح التحقيق بحق ترامب على خلفية طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية، فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقرر العام المقبل.

وهاجم ترامب خصومه الديمقراطيين ووصف التحقيق بأنه "مهزلة"، مضيفا: "ما يفعلونه لبلادنا مخزٍ تماما".

Advertisements

ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي مخالفة، ومن حقه الإشارة إلى قضية "فساد" محتمل، وأنه لم يمارس أي ضغوط على كييف.





ويرى مراقبون أنه لا شك في تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون (53 مقعداً من أصل 100). لكن قبل أقل من 300 يوم من الانتخابات الرئاسية تعتبر النقاشات معركة لكسب الرأي العام.

وقد اختتم المدعون الديمقراطيون من مجلس النواب، الذي قرر عزل ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مرافعاتهم بالتفصيل في وقت متأخر الجمعة.

سيكون لدى محامي ترامب 24 ساعة موزعة على 3 أيام، لتقديم دفاعهم عن الرئيس الأمريكي أمام مجلس الشيوخ. ويخططون للتحدث 3 ساعات، السبت، واستئناف المرافعة، الإثنين.

ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعداً من أصل 100.

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

في السياق نفسه، قال مايكل بوربورا، نائب مستشار البيت الأبيض، عن مكالمة هاتفية قام بها ترامب في يوليو/تموز مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لم يكن هناك مقابل لأي شيء. لم يتم ذكر أموال المساعدة الأمنية حتى في المكالمة".