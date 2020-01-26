حب الله: لبنان بحاجة الى إنقاذ وهذا هو سبب وجود حكومة اختصاصيين في هذه المرحلة

أكد وزير ​الصناعة​ والتجارة ​عماد حب الله​ أن "​لبنان​ بحاجة الى إنقاذ، وهذا هو سبب وجود حكومة اختصاصيين في هذه المرحلة".

وخلال حفل استقبال أقامته بلدية ​كفرملكي​ الجنوبية، في حضور حشد كبير من الأهالي، أشار حب الله الى "انني أرى أن المسؤولية التي أتحملها وكلفت بها، مسؤولية كبيرة جدا، وتحتاج إلى دعم واحتضان".

ولفت الى أن "هذه ​الحكومة​ التي تضم وجوها مختصة ومتميزة، هي حكومة الفريق الواحد، وليس اللون الواحد، هذه الحكومة أتت ل​محاربة الفساد​ والمفسدين".

أما على المستوى الصناعي، فشدد على "أننا سندعم الإنتاج الصناعي، وسنعمل على أن تكون الصناعة ذات جودة عالية، وسيكون هناك فرص عمل من خلال دعم ​المصانع​ المحلية والصغيرة".