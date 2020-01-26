حب الله: لبنان بحاجة الى إنقاذ وهذا هو سبب وجود حكومة اختصاصيين في هذه المرحلة

أكد وزير الصناعة والتجارة عماد حب الله أن "لبنان بحاجة الى إنقاذ، وهذا هو سبب وجود حكومة اختصاصيين في هذه المرحلة".
وخلال حفل استقبال أقامته بلدية كفرملكي الجنوبية، في حضور حشد كبير من الأهالي، أشار حب الله الى "انني أرى أن المسؤولية التي أتحملها وكلفت بها، مسؤولية كبيرة جدا، وتحتاج إلى دعم واحتضان".
ولفت الى أن "هذه الحكومة التي تضم وجوها مختصة ومتميزة، هي حكومة الفريق الواحد، وليس اللون الواحد، هذه الحكومة أتت لمحاربة الفساد والمفسدين".
أما على المستوى الصناعي، فشدد على "أننا سندعم الإنتاج الصناعي، وسنعمل على أن تكون الصناعة ذات جودة عالية، وسيكون هناك فرص عمل من خلال دعم المصانع المحلية والصغيرة".
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