بلدية طير حرفا: ندين الحملة المبرمجة التي استهدفت مجلس الجنوب

أعلنت بلدية طيرحرفا أنه "مجدداً يحاول البعض من الموتورين تزوير التاريخ و ضرب الحقائق ممارساً بذلك أبشع أنواع الكيديّة و الحقد السياسي، وعليه تدين بلدية طيرحرفا وأبنائها الحملة المبرمجة التي استهدفت مجلس الجنوب بشخص رئيسه قبلان قبلان، ومن ورائه الرئيس المقاوم نبيه بري . و إنها (أي البلديّة) اذ تثمّن تضحيات هاتين القامتين الوطنيتين وتبارك جهودهم المضنية في خدمة الجنوب والوطن من باب الواجب لا الجميل، تضع أمام الرأي العام حقائق و أرقام منصفة لا شعارات و خربشات عشوائية، ترسم بعضاً من انجازات المجلس البيضاء في خدمة البلدة و أبنائها أسوةً بسائر البلدات الجنوبية المقاومة، وعملاً بمبدأ التنمية والتحرير التي لطالما رفعت لوائها قيادة حركة أمل منذ الطلقة الأولى:
* تشييد ثانوية ومتوسطة طيرحرفا الرسمية عام ١٩٩٥، التي تستقطب في صروحها أبناء بلدتها و بلدات جيرانها : الجبين، شيحين، شمع، البياضة ...
* استحداث الشبكة العامّة للمياه بالاضافة الى بئر ارتوازي عام ١٩٩٦، والتي تغذي قرابة ٢٥٠ الى ٢٨٠ بيت من بيوت البلدة و قد جهدت البلديات المتعاقبة ( المدعومة من الثنائي الوطني ) على تنظيمها وتطويرها تلبيةً لحاجة أبناء البلدة.
* اتمام تنفيذ مشروع قصر مياه سعته ٢٥٠٠ متر مكعب عام وذلك عام ٢٠٠٠ سنةً التحرير لتوزيع المياه الصّالحة للشرب و الرّي
* اتمام تنفيذ مشروع قصر مياه سعته ٣٠٠٠ متر مكعب عام ٢٠١٥ لتوزيع المياه الصّالحة للشرب و الرّي.
* مساهمة ماليّة تم ضخّها في مشروع مجمع الرئيس نبيه بري الريّاضي (قيد الانجاز) عام ٢٠١٨ والذي يشمل ملعبين كرة قدم، ملعب كرة سلّة وحديقة عامّة".
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