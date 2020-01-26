بلدية طير حرفا: ندين الحملة المبرمجة التي استهدفت مجلس الجنوب

أعلنت بلدية ​طيرحرفا​ أنه "مجدداً يحاول البعض من الموتورين تزوير التاريخ و ضرب الحقائق ممارساً بذلك أبشع أنواع الكيديّة و الحقد السياسي، وعليه تدين بلدية طيرحرفا وأبنائها الحملة المبرمجة التي استهدفت ​مجلس الجنوب​ بشخص رئيسه ​قبلان قبلان​، ومن ورائه الرئيس المقاوم ​نبيه بري​ . و إنها (أي البلديّة) اذ تثمّن تضحيات هاتين القامتين الوطنيتين وتبارك جهودهم المضنية في خدمة الجنوب والوطن من باب الواجب لا الجميل، تضع أمام الرأي العام حقائق و أرقام منصفة لا شعارات و خربشات عشوائية، ترسم بعضاً من انجازات المجلس البيضاء في خدمة البلدة و أبنائها أسوةً بسائر البلدات الجنوبية ​المقاومة​، وعملاً بمبدأ ​التنمية والتحرير​ التي لطالما رفعت لوائها قيادة ​حركة أمل​ منذ الطلقة الأولى:

* تشييد ثانوية ومتوسطة طيرحرفا الرسمية عام ١٩٩٥، التي تستقطب في صروحها أبناء بلدتها و بلدات جيرانها : الجبين، شيحين، شمع، ​البياضة​ ...

* استحداث الشبكة العامّة للمياه بالاضافة الى بئر ارتوازي عام ١٩٩٦، والتي تغذي قرابة ٢٥٠ الى ٢٨٠ بيت من بيوت البلدة و قد جهدت ​البلديات​ المتعاقبة ( المدعومة من الثنائي الوطني ) على تنظيمها وتطويرها تلبيةً لحاجة أبناء البلدة.

* اتمام تنفيذ مشروع قصر مياه سعته ٢٥٠٠ متر مكعب عام وذلك عام ٢٠٠٠ سنةً التحرير لتوزيع ​المياه​ الصّالحة للشرب و الرّي

* اتمام تنفيذ مشروع قصر مياه سعته ٣٠٠٠ متر مكعب عام ٢٠١٥ لتوزيع المياه الصّالحة للشرب و الرّي.

* مساهمة ماليّة تم ضخّها في مشروع مجمع الرئيس نبيه بري الريّاضي (قيد الانجاز) عام ٢٠١٨ والذي يشمل ملعبين كرة قدم، ملعب كرة سلّة و​حديقة​ عامّة".

