لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي المقداد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "سير بعض ​الدول العربية​ باتجاه التطبيع مع ​العدو الاسرائيلي​، واستقبال بعض هذه الدول وفودا اسرائيلية على اراضيها لا يمكن ان يُعتبر الا خيانة لدماء الشهداء ​الفلسطينيين​".

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كانت هذه تفاصيل خبر المقداد: استقبال دول عربية لوفود اسرائيلية لا يُعتبر سوى خيانة لشهداء فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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