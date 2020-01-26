مسيرة بالنبطية للمطالبة بمعالجة الوضع الاقتصادي وأزمة المحروقات والدولار

نظم حراك النبطية وكفررمان مسيرة تحت شعار "لا ثقة"، انطلقت من أمام سرايا النبطية، وحمل المشاركون فيها الأعلام اللبنانية ولافتات منددة بسارقي المال العام، وجابت المسيرة شوارع النبطية".
وأوضح القيمون عليها ان "هدف هذا التحرك التشديد على عناوين ثلاثة، وهي معالجة الوضع الاقتصادي المتردي الذي أدى إلى نكسة في مدينة النبطية وسوقها التجاري، وأزمة المحروقات وأزمة الدولار"، مؤكدين ان "لا ثقة بالحكومة طالما الأزمات قائمة والمعالجات غائبة"، وأن تحركاتهم "ستبقى قائمة حتى ينال الوطن حريته من الفساد".
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