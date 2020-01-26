مسيرة بالنبطية للمطالبة بمعالجة الوضع الاقتصادي وأزمة المحروقات والدولار

نظم حراك النبطية و​كفررمان​ ​مسيرة​ تحت شعار "لا ثقة"، انطلقت من أمام سرايا النبطية، وحمل المشاركون فيها الأعلام اللبنانية ولافتات منددة بسارقي ​المال​ العام، وجابت المسيرة شوارع النبطية".

وأوضح القيمون عليها ان "هدف هذا التحرك التشديد على عناوين ثلاثة، وهي معالجة ​الوضع الاقتصادي​ المتردي الذي أدى إلى نكسة في ​مدينة النبطية​ وسوقها التجاري، وأزمة ​المحروقات​ وأزمة ​الدولار​"، مؤكدين ان "لا ثقة ب​الحكومة​ طالما الأزمات قائمة والمعالجات غائبة"، وأن تحركاتهم "ستبقى قائمة حتى ينال الوطن حريته من ​الفساد​".