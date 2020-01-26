عبد المحسن سلامة بالبرلمان: تفعيل علاقات مصر الإفريقية يحمى الأمن القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" عبد المحسن سلامة، أهمية الوجود المصرى القوى والمؤثر فى القارة الإفريقية، واستعادة أدوات القوة الناعمة إضافة إلى المجالات الاقتصادية والتجارية من أجل تحقيق المصالح المشتركة لمصر ودول القارة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب اليوم ، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بخطورة وأهمية التحديات الإقليمية، ودور مصر في القارة الإفريقية، في حضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبدالمحسن سلامة.

وقال سلامة إن اتفاقية التجارة الإفريقية التى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقى دخلت حيز التنفيذ، وان تفعيل علاقات مصر الإفريقية يعد بعدا استرايجيا يحمى الأمن القومى ويفعل عودة القوة الناعمة المصرية ويحقق المصالح المشتركة فى التنمية.

وحيا رئيس مجلس إدارة "الأهرام" جهود الرئيس عبد الفتاح على صعيد القارة الإفريقية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد، وقال: إن الرئيس يحمل تلالا من المشكلات، ويسعى لإيجاد الحلول لها، وإن إفريقيا حاضرة بقوة فى زيارات الرئيس الخارجية.

ولفت إلى الحاجة لتوفير تمويل أنشطة استعادة "القوة الناعمة" المصرية، وهى أمر مهم فى إطار الحرب ضد الفكر المتطرف والإرهاب ومواجهته، مشددا على أهمية عودة الطبعة الدولية للأهرام ولاسيما من واشنطن ولندن وباريس، مع تطوير "الأهرام الدولى" ليكون بصبغة إفريقية.

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من جانبها، قالت النائب آمنة نصير إن هناك أهمية لمعالجة المرض الخاص باعتلال العلاقات مع الدول الإفريقية من خلال الرأى والكلمة.. واقترحت على "الأهرام" مخاطبة العقل المعاصر وفق تحديات وسائل الاتصال الحديث ؛ مشددة على ضرورة الرأي والكلمة والعقول الشابة فى تغيير نوعية الكتابة من أجل تحقيق المنافسة الصحفية والإعلامية.

ودعا النائب سيد فليفل إلى عودة مكاتب الأهرام الصحفية فى إفريقيا ولاسيما فى الجزائر وجنوب إفريقيا حيث مقر البرلمان الإفريقي وإثيوبيا مقر الاتحاد الإفريقي ونيجيريا ومنطقة القرن الإفريقي( كينيا والصومال وجيبوتى واريتريا) على ضوء الأوضاع المتغيرة التى تهمنا فى منطقة القرن الإفريقي، منوها إلى أن "الأهرام" يمتلك باحثين من طراز خاص فى الشئون الإفريقية لابد من توظيف امكاناتهم من خلال إصدار شهرى يعنى بإفريقيا.

وأوضح النائب حاتم باشات أن فترة حكم عبد الناصر لم تكن التحديات بهذا الحجم حاليا.. وقال: إن مصر دولة رائدة وزعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى من أجل تحقيق التنمية وخلق رأى عام يهتم بالشأن الإفريقي.

واشار إلى أن أن الشباب الإفريقي شارك فى منتديات الشباب تحت رعاية الرئيس وكذلك فى فعاليات ثقافية مثل معرض القاهرة الدولى للكتاب،وأن الرئيس أصبح يحظى بشعبية جارفة فى الدول الإفريقية.. دعيا الى ضرورة وجود كتاب شباب يتعاملون مع نظرائهم فى مصر وإفريقيا، واقترح تخصيص صفحة لإفريقيا بالأهرام وتخصيص قناة فضائية تتحدث مع الأفارقة بلغاتهم دعما للاستثمار الذي يحتاج لمعلومات عن الدول الإفريقية.

وطالب النائب هشام مجدى الدولة بعودة المؤسسات المصرية التى كان لها تاريخ تعاون بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذلك تسيير خطوط الطيران المصرى التى لها مردود ومكاسب سياسية وإن لم تحقق الأرباح المطلوبة