الرئيس السيسى يلتقى غادة والى ويهنئها بمنصبها الأممي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا. وتقدمت الدكتورة غادة والي للرئيس بخالص الشكر والتقدير لدعمها للترشح لمنصبها الجديد، وأيضا على ثقته لإتاحة الفرصه لها لخدمه الوطن على مدى ٦ سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي. Advertisements وأكد الرئيس على دعم مصر لدور الأمم المتحدة ولدور منظمه الأمم المتحده للجريمة والمخدرات في مواجهه التحديات العالميه والإقليمية، وأهميه نقل وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإتجار في البشر والمخدرات، معرباً عن التهنئة للدكتورة غادة والي ومتمنياً لها النجاح في مهامها الدولية الجديدة.





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