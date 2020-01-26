شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، صدر بهدف وضع إطار قانونى لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة بما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية، أن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل بعض أحكام القانون، للوفاء بالمعايير الدولية، وبما يحقق المصلحة فى مكافحة الإرهاب وتمويله.

ولفتت المذكرة إلى خضوع مصر إلى عملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENAFATF" وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم فى سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحى تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التى تضمنتها المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى FATF.

وذكرت الحكومة فى المذكرة، أنه بسبب ما كشف عنه التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة فى المعاييرالدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وامتثالا للاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وصدقت عليها، والتى حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة، وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح، ولذلك كانت الحاجة لتعديل القانون.

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ويهدف التعديل إلى أن يكون هناك شمول أكثر فى تعريف الكيان الإرهابى، والأموال الإرهابية، كما تضمن إضافة أثار جديدة لمن يتم إدارجه على قوائم الإرهابيين أوعلى قوائم الكيانات الإرهابية. كما أضاف التعديل أثار جديدة لنشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية.