النيران تشتعل في طائرة بعد إقلاعها بدقائق- التفاصيل

أعلنت التلفزة الإيرانية، قبل قليل، عن اشتعال النيران في طائرة للركاب، خلال تنفيذها رحلة داخلية بين مدينتي جرجان، وطهران شمال البلاد.

وأوضحت التلفزة ذاتها أن النيران اشتعلت بعد دقائق من إقلاع الطائرة، ما اضطرها إلى العودة إلى المطار، بينما لم يفد التقرير بوقوع إصابات.

وكانت إيران قد عرفت، قبل أيام، حادث سقوط طائرة أوكرانية على أراضيها، بسبب “خطأ بشري”، ما أودى بحياة ما يقارب 170 شخصا، جلهم إيرانيون.