نهضة بركان يسحق إيساي البنيني بخماسية ويضمن تأهله لربع نهائي “الكاف”

تأهل فريق نهضة بركان، ممثل الكرة المغربية في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى دور الربع، بعد أن سحق مضيفه إيساي البنيني، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة.

وعلى الرغم من الهدف المبكر للفريق البنيني، منذ الدقيقة الثانية، إلا أن الفريق المغربي سينهي الجولة الأولى متفوقا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم كل من عبد الإله أجراي في مناسبتين، وحمادة العشير.

الجولة الثانية، عرفت سيطرة كلية للفريق المغربي، وظهرت محدودية الفريق البنيني، ليضيف أجراي هدفه الثالث والرابع لفريقه، كما سجل العميد محمد العزيز الهدف الخامس من ضربة الجزاء، لتنتهي المباراة لصالح الضيوف المغاربة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ليضمن بذلك الفريق البركاني بلوغ الدور الموالي، مستفيدا من هزيمة موتيما بيمبي الكونغولي بميدان زاناكو الزامبي، بهدفين مقابل هدف واحد، بحكم أفضلية المواجهات المباشرة مع موتيما الكونغولي.

ويحتاج بركان لنقطة التعادل في اللقاء الأخير أمام زناكو لضمان التأهل كمتصدر لهذه المجموعة.