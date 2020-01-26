أخنوش يأخذ قيادة حزبه لأبيدجان لاستقطاب مغاربة إفريقيا جنوب الصحراء

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في خطوة تواصلية جديدة، حلت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد، في العاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار، أبيدجان، للقاء الجالية المغربية في إفريقيا.
الملتقى، حضره رئيس الحزب، ووزير الفلاحة، عزيز أخنوش، مرفوقا بعدد كبير من قيادة الحزب، منهم وزير العدل السابق، محمد أوجار والقيادي، مصطفى بيتاس، وأنيس بيرو، ورشيد الطالبي العلمي.
وعلى الرغم من أن حزب التجمع الوطني للأحرار تخلى، قبل ثلاثة أيام، عن رئيس شبيبته، مستبدلا إياه بشاب آخر، إلا أن أخنوش أخذ معه القائد السابق لشبيبته، يوسف شيري، إلى أبيدجان.
وخلال الملتقى ذاته، الذي استبق الحزب إطلاقه، ببعث عدد من أطر الحزب لأبيدجان، لاستقطاب مغاربة إفريقيا لحضوره، حل كذلك وزير الفلاحة الكوديفواري، الذي ألقى كلمة أمام قيادة الأحرار.
يشار إلى أنه، منذ زلة أخنوش في أحد خطاباته في إيطاليا، التي تحدث فيها عن “إعادة تربية” المغاربة، تخلت قيادة الحزب في خطاباتها عن تقنية البث المباشر، وحصرت المقاطع المنشورة لأنشطتها في فيديوهات قصيرة، يتم الإعداد لها.
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