- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمارات تؤكد خلوها من أي حالات لـ"كورونا" والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
أكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة الإماراتي، الأحد، خلو دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، وأن كافة الجهات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة، وفق ما نقلته "وام".
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني اليوم بحضور عدد من الجهات المعنية المختصة، لمناقشة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وصول فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا للدولة، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة جاهزية كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع المرض في حال الاشتباه أو التبليغ عن أي حالة ترد للدولة.
وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع ضرورة استسقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، بالإضافة إلى ضرورة نشر الإرشادات اللازمة للجمهور والتأكيد على اتباعها حفاظا على سلامتهم، وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والوقاية من الفيروس.
وظهر فيروس كورونا الجديد في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان الصينية، وأكدت الصين إصابة 1975 شخصاً بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير /كانون الثاني، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56، فيما أعلن مسؤولون أميركيون بقطاع الصحة أن مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا شهدت تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.
من جانبه، أقر الرئيس شي جين بينغ، السبت، أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصاً "يتسارع" ويضع الصين في "وضع خطير"
كانت هذه تفاصيل خبر الأمارات تؤكد خلوها من أي حالات لـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.