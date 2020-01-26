- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجعدي : يجدر بالتحالف تحريك قوات المنطقة الأولى إلى جبهات نهم والجوف والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
أكد الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، على ضرورة تحريك قوات المنطقة العسكرية الأولى إلى جبهات نهم والجوف تنفيذاً لإتفاق الرياض .
وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "يستنجدون بالقبائل شمالا لإنقاذهم من السقوط بينما تتفرغ قوات المنطقة العسكرية الاولى في حضرموت لقتل أبناء قبيلة بن حريز كما فعلوا بقبيلة لقموش بشبوة .!" .
وأضاف "يجدر بالتحالف تحريك هذه القوات الى جبهات نهم والجوف تنفيذا لاتفاق الرياض ، بدلا من بقاءها لقتل الناس في الجنوب .!" .
وفي إجتماعها اليوم أكدت هيئة رئاسة الإنتقالي على ضرورة نقل القوات الشمالية المتواجدة في شبوة وسيئون إلى جبهات نهم ومأرب لقتال ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
كانت هذه تفاصيل خبر الجعدي : يجدر بالتحالف تحريك قوات المنطقة الأولى إلى جبهات نهم والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.