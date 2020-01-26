الجعدي : يجدر بالتحالف تحريك قوات المنطقة الأولى إلى جبهات نهم والجوف

الأحد 26 يناير 2020

أكد الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، على ضرورة تحريك قوات المنطقة العسكرية الأولى إلى جبهات نهم والجوف تنفيذاً لإتفاق الرياض .



وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "يستنجدون بالقبائل شمالا لإنقاذهم من السقوط بينما تتفرغ قوات المنطقة العسكرية الاولى في حضرموت لقتل أبناء قبيلة بن حريز كما فعلوا بقبيلة لقموش بشبوة .!" .

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وأضاف "يجدر بالتحالف تحريك هذه القوات الى جبهات نهم والجوف تنفيذا لاتفاق الرياض ، بدلا من بقاءها لقتل الناس في الجنوب .!" .

وفي إجتماعها اليوم أكدت هيئة رئاسة الإنتقالي على ضرورة نقل القوات الشمالية المتواجدة في شبوة وسيئون إلى جبهات نهم ومأرب لقتال ميليشيا الحوثي الإنقلابية .